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Selin Demiratar'ın alışveriş keyfi!

Selin Demiratar'ın alışveriş keyfi! İşte detaylar...

Selin Demiratar'ın alışveriş keyfi!

Selin Demiratar, İstinye Park'ta tek başına alışveriş yaparken görüntülendi.

 Selin Demiratar'ın alışveriş keyfi!

Alışverişe geldiğini söyleyen oyuncu, sade ve şık kombini ile dikkat çekti. Önce spor giyim mağazalarında alışveriş yapan Selin Demiratar daha sonra İstinye Park'ta bulunan dünyaca ünlü markaların olduğu moda katına çıkarak yeni sezon ürünleri inceledi...

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