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Selim Bahar’a Miami’den büyük onur

Serpil Altın yönetmenliğinde çekilen ‘Bir Zamanlar Gelecek 2121’ filmi, Miami Uluslararası Bilim Kurgu Film Festivali’nde büyük bir başarıya imza attı. Filmin cast direktörü Selim Bahar, Best Ensemble Casting (En İyi Kadro) ödülüne layık görülerek uluslararası alanda büyük bir takdir topladı.

Selim Bahar’a Miami’den büyük onur

Pek çok film ve dizinin casting sürecinde imzası bulunan Selim Bahar, ödül sevincini şu sözlerle paylaştı:

Selim Bahar’a Miami’den büyük onur

“Festival mesleğime değer verdiği ve bu ödüle beni layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Canım annem Aysel Ayaz’a, zorlu süreçlerde sabır ve iyi niyetiyle yanımda olduğu için minnettarım.. Ayrıca yönetmenimiz Serpil Altın ve Korhan Uğur başta olmak üzere tüm oyuncu kadromuza; Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Elçin Atamgüç ve Sükeyna Kılıç’a, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.”

Teşkilat dizisinin cast direktörlüğünü yapan Bahar, uluslararası arenadan ödülle dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve sektörün önde gelen isimleri arasındaki yerini daha da pekiştirdi.

 

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