 Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti!

Haziran ayının başından beri Bodrum'da sahne alan Selen Görgüzel her cumartesi Club Catamaran'da dinleyicisi ile buluşuyor.

Görgüzel bu cumartesi sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken hayranından biri tek taş yüzükle evlilik teklifi etti.

Hayranına esprili bir dille cevap veren Görgüzel yüzüğün mizah amaçlı alındığını düşünüp denize fırlattı.

Yüzüğü hediye eden kişi refleks olarak denize atladı.



Boğulma tehlikesi atlatan hayran kulübün yetkileri tarafından kurtarıldı. Yüzüğünde 4 karat tek taş olduğu ortaya çıktı.

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