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Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti!

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti! İşte detaylar...

Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti!

Haziran ayının başından beri Bodrum'da sahne alan Selen Görgüzel her cumartesi Club Catamaran'da dinleyicisi ile buluşuyor.

 Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti!

Görgüzel bu cumartesi sahnede sevilen şarkılarını seslendirirken hayranından biri tek taş yüzükle evlilik teklifi etti.

 Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti!

Hayranına esprili bir dille cevap veren Görgüzel yüzüğün mizah amaçlı alındığını düşünüp denize fırlattı.

 Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti!

Yüzüğü hediye eden kişi refleks olarak denize atladı.

 Selen Görgüzel'e yapılan evlilik teklifi olaylı bitti!


Boğulma tehlikesi atlatan hayran kulübün yetkileri tarafından kurtarıldı. Yüzüğünde 4 karat tek taş olduğu ortaya çıktı.

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