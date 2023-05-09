Sefo’ya şampiyonluk kutlamalarında Samsunspor taraftarından sevgi seli

İrem Derici ve Özcan Deniz ile birlikte sahneye çıkan Sefo, Samsunspor taraftarlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar, Sefo'nun Samsunlu olması sebebiyle kendisine büyük bir sevgi gösterisi yaptılar.

Gece boyunca Samsunspor futbolcuları ve Sefo, birlikte şarkılar söyleyerek kutlamalara renk kattılar. Bilmem mi şarkısı, Sefo'nun Samsunspor sevgisi ve kutlamalara katılımı nedeniyle özel bir anlam kazandı ve Samsunspor taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla söylendi.

Samsunspor'un şampiyonluk kutlamaları, Sefo'nun da katılımıyla unutulmaz anılara sahne oldu.

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