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SnobMagazin.com

Sefo'nun "İmparatour" turnesi başlıyor!

Sefo, yeni albümü "İmparator" ile müzik sahnesine geri dönüyor ve bu heyecan verici dönemi kutlamak için 14 şehirden oluşan dev bir açık hava turnesine çıkıyor:

Sefo'nun "İmparatour" turnesi başlıyor!

Sefo, yeni albümü "İmparator" ile müzik sahnesine geri dönüyor ve bu heyecan verici dönemi kutlamak için 14 şehirden oluşan dev bir açık hava turnesine çıkıyor:

 

"İmparatour"!
Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek bu turnede Sefo'nun enerjik performanslarına orkestrası, yetenekli dansçıları, led ekranlar, duman, alevler ve lazer gösterileri eşlik edecek.

Turne Takvimi
1. İstanbul, Harbiye Cemil Topuzlu - 4 Temmuz Perşembe
2. İzmir, Kültürpark Açıkhava - 9 Ağustos Cuma
3. Balıkesir, Altınoluk Amfi Tiyatro - 14 Ağustos Çarşamba
4. Kuşadası, Altın Güvercin Amfi Tiyatro - 19 Ağustos Pazartesi
5. Marmaris, Amfi Tiyatro - 24 Ağustos Cumartesi
6. Bursa, Kültürpark Açıkhava - 25 Ağustos Pazar
7. Bodrum, Antik Tiyatro - 27 Ağustos Salı
8. Antalya, Açıkhava Sahnesi - 11 Eylül Çarşamba
9. Denizli, Açıkhava Sahnesi - 12 Eylül Perşembe
10. Samsun, Doğu Park Amfi Tiyatro - 14 Eylül Cumartesi
11. Ankara, Atılım Sahne - 12 Ekim Cumartesi
12. Adana, Çukurova Üni Açıkhava - 24 Ekim Perşembe
13. Gaziantep, GAUN Mavera Açıkhava - 25 Ekim Cuma
14. Kahramanmaraş, Expo Açıkhava - 26 Ekim Cumartesi

Sefo'nun "İmparatour" turnesi başlıyor!

Neden Katılmalısınız?
- Sefo'nun en sevilen hit şarkıları ve yeni albüm "İmparator"dan şarkıları
- Büyüleyici sahne şovları ve görsel efektler
- Açık havada müzik keyfi ve eşsiz bir atmosfer
- Hayranlar için özel sürprizler ve unutulmaz anılar

Bilet Satın Alma:
Biletlerinizi tükenmeden alın ve bu muhteşem müzik şölenine siz de katılın. Biletler ve daha fazla bilgi için www.bubilet.com.tr adresini ziyaret edin. Sosyal medyada ise bize @imparatour.tr İnstagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Hazır mısınız?
"İmparatour" ile müziğin ve eğlencenin doruklarına çıkmaya davetlisiniz!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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