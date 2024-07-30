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Sefo: Gerekirse şalvar da giyerim!

50. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışını Sefo ve Resul Dindar yaptı. Sahnede kestane balı yiyen Sefo, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sefo: Gerekirse şalvar da giyerim!

50. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gecesinde sahneye çıkan isimlerden biri rap müziğin sevilen ismi Sefo'ydu.

Sefo: Gerekirse şalvar da giyerim!

Karadeniz çocuğu Sefo'yu izlemeye gelenler nüfusu 17 bin olan Arhavi'nin 130 bin kişi ağırlamasına neden oldu.

Sefo: Gerekirse şalvar da giyerim!

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sefo “Şalvarda giyerim her şeyi giyerim kime ne” dedi.

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