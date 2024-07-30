50. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış gecesinde sahneye çıkan isimlerden biri rap müziğin sevilen ismi Sefo'ydu.

Karadeniz çocuğu Sefo'yu izlemeye gelenler nüfusu 17 bin olan Arhavi'nin 130 bin kişi ağırlamasına neden oldu.

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sefo “Şalvarda giyerim her şeyi giyerim kime ne” dedi.

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