Sefo'dan ilişki itirafı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sefo, pembeye kaplattığı pickup aracıyla Bebek'te görüntülendi.



Melisa Döngel'den ayrıldığı iddia edilen rapçi, "İlişki konularında iyi değilim. Açıklama konularında da öyleyim. O yüzden teşekkür ederim. Genel olarak bu ilişki durumlarını beceremiyorum" açıklamasını yaptı.

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