  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sefo'dan ilişki itirafı

Ünlü rapçi Sefo, Melisa Döngel ile aşk yaşıyordu. Ünlü müzistenden itiraf geldi. İşte detaylar...

Sefo'dan ilişki itirafı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sefo, pembeye kaplattığı pickup aracıyla Bebek'te görüntülendi.

Sefo'dan ilişki itirafı
Melisa Döngel'den ayrıldığı iddia edilen rapçi, "İlişki konularında iyi değilim. Açıklama konularında da öyleyim. O yüzden teşekkür ederim. Genel olarak bu ilişki durumlarını beceremiyorum" açıklamasını yaptı.

Sefo'dan ilişki itirafı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?
  Magazin

Sefo uyku problemini bakın nasıl çözdü?

Sefo ve ünlü oyuncular Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi açılışında çocuklara keyifli anlar yaşattı
  Magazin

Sefo ve ünlü oyuncular Kırmızı Çatı Çocuk Destek Merkezi açılışında çocuklara keyifli anlar yaşattı

Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş
  Magazin

Sefo’ya 600 Bin TL'ye Pırlanta Diş

Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi
  Magazin

Ünlü oyuncu Metin Yıldız kümeslerde gezdiğini söyledi

Sinan Akçıl: Şarkı söyledikten sonra hak ettiğim değeri gördüm
  Magazin

Sinan Akçıl: Şarkı söyledikten sonra hak ettiğim değeri gördüm

Beren Saat’den Aşk-ı Memnu filmine tam destek
  Magazin

Beren Saat’den Aşk-ı Memnu filmine tam destek