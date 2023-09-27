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Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti

Sihirli Annem olmak üzere birçok dizide aldığı rolden tanıdığı Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti.

Seda Fettahoğlu hayatını kaybetti
Polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir oyuncunun cesediyle karşılaştı.

 

 

 

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