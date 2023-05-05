  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Ünlü oyuncu Sarp Apak ve eski basketbol oyuncusu Serdar Çağlan, Türk Kardiyoloji Derneği tarafından düzenlenen "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" etkinliğine katılarak kalp yetersizliğine dikkat çektiler.

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), kalp yetersizliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl mayıs ayının ilk haftasında, “Kalp Yetersizliği Haftası” kapsamında etkinlikler düzenliyor.

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Dernek bu etkinliklerde kalp yetersizliğinde farkındalık yaratmak adına hastalıkla ilgili güncel veri ve tedavi yöntemlerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

AstraZeneca Türkiye ve Roche Diagnostik Türkiye’nin koşulsuz destekleriyle dernek bu yıl da Kalp Yetersizliği Haftası’na özel “Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!” sloganıyla basketbol temalı bir etkinlik düzenledi.

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Ünlü oyuncu Sarp Apak ve eski basketbol oyuncusu Serdar Çağlan da etkinliğe katılarak hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığın artırılmasına destek oldular.

Yoğun ilgi gören etkinlikte ve Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin ve Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çelik hastalıkla ilgili önemli bilgileri misafirlerle paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sağlık kahramanları kanser ve kalp farkındalığı için serbest dalış yaptı
  Yaşam - Sağlık

Sağlık kahramanları kanser ve kalp farkındalığı için serbest dalış yaptı

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor
  Güncel

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi
  Güncel

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi

Fundyy'un kendine özgü tarzı "Taksit Taksit"te bir kez daha ortaya çıkıyor
  Güncel

Fundyy'un kendine özgü tarzı "Taksit Taksit"te bir kez daha ortaya çıkıyor

Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip
  Güncel

Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip

Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten
  Güncel

Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten