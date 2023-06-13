Şansın Tüzün, Barselona’da düzenlenen Dünya Osteoporoz Konferansında, kemik sağlığı alanında yaptığı çalışmalarla Mükemmellik Madalyası ile ödüllendirildi.

Ödülünü Dünya Sağlık Örgütü Kas İskelet Sağlığı Direktörü Prof. Jean Ives Reginster’in elinden alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Şansın Tüzün bu alanda ödül alan ilk Türk Hekimi oldu.

Müzik çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı onuruna bir marş besteleyerek taçlandıran Şansın Tüzün (ChanCé) nin “Yüzyıllık Sevda” adlı marşı tüm müzik platformlarında yayına girdi.

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