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Şansın Tüzün Barselona'dan ödülle döndü

Gerek uluslararası bilim dünyasında aldığı ödüller, gerekse ChanCé mahlasıyla müzik alanında yaptığı çalışmalarla ülkemizin bilim ve sanat elçisi olarak adlandırılan Profesör Dr. Şansın Tüzün, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şansın Tüzün Barselona'dan ödülle döndü

Şansın Tüzün, Barselona’da düzenlenen Dünya Osteoporoz Konferansında, kemik sağlığı alanında yaptığı çalışmalarla Mükemmellik Madalyası ile ödüllendirildi.

Şansın Tüzün Barselona'dan ödülle döndü

Ödülünü Dünya Sağlık Örgütü Kas İskelet Sağlığı Direktörü Prof. Jean Ives Reginster’in elinden alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Şansın Tüzün bu alanda ödül alan ilk Türk Hekimi oldu. 

Şansın Tüzün Barselona'dan ödülle döndü

 Müzik çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı onuruna bir marş besteleyerek taçlandıran Şansın Tüzün (ChanCé) nin  “Yüzyıllık Sevda” adlı marşı tüm müzik platformlarında yayına girdi.

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