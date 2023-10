 'Sana Dair' ile müzik piyasasına damga vuracak

10 yıldır sahnelerde olan şarkıcı Pınar Güsar, yaz ayı bitmeden kıpır kıpır bir şarkı çıkardı. İlk şarkısı 'Sana Dair'i sevenleriyle buluşturan Güsar, müzik listelerine de hızlı bir giriş yaptı.

10 yıldır değişik mekanlarda şarkı söyleyen Pınar Güsar, uzun bir aranın ardından içine sinen şarkıyı buldu ve ilk single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Kıpır kıpır bir şarkıyla müzik piyasasına 'merhaba' diyen Pınar Güsar, şimdiden ikinci şarkı çalışmalarına da başladı. Ortadoğu'ya yönelik bazı projeleri olduğunu ifade eden Güsar, hedeflerinden de bahsetti.

ŞARKIMI İLK KEZ YEMEYEYE GİTTİGİM BİR YERDE TESADÜFEN DİNLEDİM

10 yıldır sahne aldığını ifade eden Pınar Güsar, "Ben şarkı söylemeyi ve sahne almayı çok seviyorum. Aslında hobimi işe çevirdim. Ama 'şöyle şarkı yapayım, böyle şarkı yapayım' diye bir düşüncem olmadı. Her zaman iyi bir dinleyiciyim ve her tarzı çok severim. O yüzden bir şarkıyı dinlediğimde 'tam benlik mi bu şarkı' diye karar veremiyordum ama uzun süredir de şarkı arıyordum. Ben tam bu enerjiye girdikten sonra bir gün yemeye gittik. Oranın sahibiyle muhabet ediyordum ve kendisi 'müzik işiyle uğraşıyoruz' dedi. O an şok olduk, bizde kendimizden bahsettik. Kızının şarkı yazdığını söyledi ve 'hadi sana bir şarkı bakalım' dedi. 'Sana dair' şarkısını bize dinletti, ilk dinlediğimizde çok beğendik ve 'yaz bitmeden bu şarkıyı çıkarmamız lazım' dedik. Şarkımızın hikayesi böyle oldu. Biraz kader kısmetle oldu, ben şarkıyı çok sevdim. Dinleyenler ve radyolar çok beğeniyor. Yeni çıktık ama çok iyi gidiyoruz" dedi.

ORTA DOĞU'YA GÖZ KIRPTI

Orta Doğu'ya yönelik projeleri olduğunu ifade eden Güsar, "Oradan önemli bir fenomenle ya da şarkıcıyla düet yapabiliriz. Buradaki kurumsal etkinliklerde İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca karışık bir repertuar yapıyoruz. Son dönemlerde buna Arapçayı da ekledik. Birkaç isme bakıyoruz, önümüzdeki dönemler için ikinci şarkımızı yapmaya başladık. Üçüncü şarkı arayışımıza devam ediyoruz. Tam gaz başladık ve devam edeceğiz. Emek vermeden popüler olan insanlar da var. Bu kişiler bir zaman sonra sönüp gidiyor. Dünya bir tüketim dünyasına dönüşmüş durumda. O nedenle çok çabuk parlanılıyor ama çokta çabuk sönülüyor. Alt yapı olması gerekiyor. 1990'larda bir gecede insanlar meşhur olabiliyordu ama insanlar güzel şarkılar yapıyordu. O zamanların müzik kalitesi çok farklı. O nedenle şimdiyle o dönemi asla kıyaslayamıyorum. Artık ses ve bilgi o kadar önemli değil. Müzik emekçileri için hoş bir şey değil ama onlar kısa süre sonra sönüyor. Güzel işler yapan her zaman bir yere geliyor ve yerinde de kalıcı oluyor" şeklinde konuştu.

