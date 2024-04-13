 Sahnelerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki'den çarpıcı itiraf!

Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Otel, bayramın ikinci gününde pop müziğin sevilen ismi Aleyna Tilki'yi ağırladı.

Tilki, sahne aldığı gece eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, samimi açıklamalar da bulundu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ekip arkadaşlarına ateş püsküren Tilki,"Kırıyorlar beni. Vermeyi çok seviyorum insanlarla bir şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Beni çok güçlü zannediyorlar, kırılmaz zannediyorlar kırabiliyorlar, kırıyorlar. Canları sağolsun. Üzülüyorum" dedi.



Oyuncu arkadaşı Serel Yereli'yle boğazda çıktıkları tekne gezintisinde denize girdiği o anlar hatırlatılınca Tilki," Boğazda suya girmek tutkulu bir şey. O videonun tarihi tam olarak o tarih değil. Biz biraz yeni gibi paylaştık ama aslında su daha soğuktu" şeklinde konuştu.



Sahne alma konusunda yaşadığı sıkıntıları da dile getiren Tilki, ' Laflarım gerekli kişilere ulaştı. Ekibimle beraber bu engellerin üstesinden geldik. Bu sektörde birinin bunları anlatmaya ve cesaret etmeye ihtiyacı varmış. Sektör bir sallandı kendine geldi. Benim gibi engellenmeye çalışan sahneleri özleyen bazı sanatçılar içinde bazı şeyler değişti. Kimileri menajer değiştirdi. Savaşımızı verdik, kazandık" dedi.,

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