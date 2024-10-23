Sahnede kendi şarkısının sözlerini unuttu

Geçtiğimiz akşam Samsun’da konser veren İlyas Yalçıntaş İncir şarkısını söylerken şarkının sözlerini unuttu.

Sahnede komik anlar yaşayan İlyas Yalçıntaş hayranlarından özür diledikten sonra “Ah Ferdi, Allah cezanı vermesin…” dedi. Yalçıntaş, geçtiğimiz günlerde şarkı sözlerini yanlış söylemesiyle bilinen internet fenomeni Kandıralı Ferdi ile bir araya gelmişti.

Bu buluşmanın ardından Kandıralı Ferdi, İlyas Yalçıntaş’a kendi şarkısını unutturmayı başardı.

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