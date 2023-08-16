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Sadık Ahmet filminin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak

Sadık Ahmet filminin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak. İşte detaylar...

Sadık Ahmet filminin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak

Sadık Ahmet filminde Taner Rumeli, İbrahim Şerif adlı ve şu anda Gümilcine Müftüsü olan karektere hayat veriyor.

Sadık Ahmet filminin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak

Turgay Aydın'ın Sadık Ahmet'e hayat vereceği filmin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak. Sadık Ahmet filminin çekimleri öncesi tüm oyuncu kadrosu Grand Cevahir Otel'de düzenlenen okuma provasında bir araya geldi. Turgay Aydın'ın Sadık Ahmet'e hayat vereceği filmde Taner Rumeli’de sadık Ahmet’in en yakın arkadaşı ibrahim Şerif adlı karektere hayat verecek.

Sadık Ahmet filminin çekimleri 21 Ağustos'ta başlayacak
Nur Fettahoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Suzan Kardeş, Burak Satibol, Cemal Toktaş, Bade Tokel ve Aslıhan Yüsra Yılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor. Film, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu baskılara dikkat çekmek üzere başlattığı imza kampanyası ile kendisini siyasetin içinde bulup, verdiği zorlu mücadelenin sonunda ağır bedeller ödeyerek ailesi ile birlikte geçirdiği şaibeli bir trafik kazası sonucu hayatını yitiren Doktor Sadık Ahmet'in gerçek hayat hikayesini konu alıyor.

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