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Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü ve yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!

Geçtiğimiz hafta içi konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar, ülkede yaşanan Wagner İsyanı'na yakalanmıştı. Olayın ardından internet erişimi kısıtlanan Rusya'da Petek Dinçöz de internetini kullanamamış ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile iyi olduğunu dile getirmişti.

 Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!

Önceki gece, Rusya'dan İstanbul'a dönen Dinçöz ve eşi Büyükbayraktar, "Arkadaşlarımız telefon açtı ilk bize. Orda savaş çıktı dediler. Biz uçaktan indik. Yolda giderken askeri araçlar, askerler vs. bir sürü şey gördük. İnanmadık ilk başta. Film seti sandık. İnternet erişimimiz de hiç yoktu. Türk kanalı açtık otelde. Daha da panikledik. Bayağı yayın yapılıyordu buradan. Bizi çok korudular yardımcı oldular ama. Ben sahneye çıkmak üzereyken sokağa çıkma yasağı da geldi" dedi.

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!
Anlaşma sağlanmasının ardından rahatladıklarını söyleyen Dinçöz, "Alt yazı geçtiler anlaşma sağlandı diye. Bize bir rahatlama geldi. Çok strestli 24 saat geçirdik. Kaldığımız otelde en iyi şekilde bizi ağırladılar. Onlar hiç panik yapmadı ama. Çok rahatlardı bizi de rahatlattılar. Kazasız belasız geldik şükürler olsun" diye konuştu. Petek Dinçöz ve eşi daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!

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