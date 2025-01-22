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Robbie Williams ilk kez İstanbul’da!

Dünyaca ünlü müzik efsanesi Robbie Williams, İstanbul’a geliyor. Sayısız prestijli ödülün sahibi olan ve sahnedeki enerjisiyle tanınan Robbie Williams, İstanbul’da unutulmaz bir performans için hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Festival Park Yenikapı'da, DBL Entertainment ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleşecek konserin biletleri 20 Ocak’tan itibaren Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuluyor.

Robbie Williams ilk kez İstanbul’da!

Dünyaca ünlü müzik efsanesi Robbie Williams, İstanbul’a geliyor. Sayısız prestijli ödülün sahibi olan ve sahnedeki enerjisiyle tanınan Robbie Williams, İstanbul’da unutulmaz bir performans için hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Festival Park Yenikapı'da, DBL Entertainment ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleşecek konserin biletleri 20 Ocak’tan itibaren Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuluyor.

Robbie Williams ilk kez İstanbul’da!

1997 yılında solo kariyerine başlayan dünyaca ünlü İngiliz yıldız, "Angels", "Let Me Entertain You" ve "Feel" gibi hitleriyle milyonların gönlünü fethetti. Birleşik Krallık müzik tarihinde en çok satan solo sanatçı ve aynı zamanda solo kariyerinde dünya çapında 57 milyon kayıttan fazla satan ender şarkıcılar arasında yer alan Williams, Latin Amerika'da yabancı sanatçılar arasında en iyi satan unvanına da sahip oldu. Birleşik Krallık'ta en çok satan 100 albüm içerisinde 6 albümü bulunan Williams, 17 kez BRIT ödülü ile bu ödülü en çok kazanan sanatçı oldu. 2004 senesinde ise "1990'ların En Mükemmel Sanatçısı" olarak oylandıktan sonra UK Music Hall of Fame listesine dahil edildi.

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