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Ünlü isim Beste Açar yeni sevgilisini Instagram'dan ilan etti!

Ünlü isim Beste Açar yeni sevgilisini Instagram'dan ilan etti! İşte detaylar...

Ünlü isim Beste Açar yeni sevgilisini Instagram'dan ilan etti!

Kayahan'ın kızı Beste Açar, yeni bir aşka yelken açtı. Açar, sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, aşkını Instagram'dan duyurdu.

Ünlü isim Beste Açar yeni sevgilisini Instagram'dan ilan etti!
Açar kareye babasının 'Seninle Her Şeye Varım Ben' şarkısını ekledi.

Ünlü isim Beste Açar yeni sevgilisini Instagram'dan ilan etti!
Beste Açar, 2022 yılında evlendiği Evren Bölek ile boşanma davası olaylı olmuştu.

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