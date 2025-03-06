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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebeklerini kucağına aldı

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebeklerini kucağına aldı. İşte detaylar...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebeklerini kucağına aldı

Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, bugün dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 6 Mart'ta gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Neslihan Atagül Doğulu, kariyerindeki başarılarının yanı sıra, şimdi de annelik heyecanını yaşıyor.

 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, bebeklerini kucağına aldı

Neslihan Atagül Doğulu, doğum öncesi yaptığı açıklamalarda annelik heyecanını dile getirmiş ve bu yeni döneme hazırlandığını ifade etmişti. Hayranları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajlarıyla ünlü çifti yalnız bırakmadı.

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