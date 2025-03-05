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Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama! İşte detaylar...

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den çarpıcı açıklama geldi.

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!
Şarkıcı, ailesini sildiğini açıkladı.

 Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!

Deniz, ailesinin kendisini rakip olarak gördüğünü belirtti.

Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!
Şarkıcı, "Evimi başıma yıkmaya ve yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

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