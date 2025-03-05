 Özcan Deniz, ailesini tamamen sildi! Şarkıcıdan çarpıcı açıklama!

Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşayan Özcan Deniz'den çarpıcı açıklama geldi.



Şarkıcı, ailesini sildiğini açıkladı.

Deniz, ailesinin kendisini rakip olarak gördüğünü belirtti.



Şarkıcı, "Evimi başıma yıkmaya ve yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

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