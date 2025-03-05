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Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu gündemden düşmeyen Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında konuştu!

Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu gündemden düşmeyen Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında konuştu! İşte detaylar...

Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu gündemden düşmeyen Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında konuştu!

Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu, eşi Ayşe Özgür Kaya ile Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

 Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu gündemden düşmeyen Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında konuştu!

Sanatçı, Edip Akbayram'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

 Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu gündemden düşmeyen Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında konuştu!

Köroğlu, "Güzel insanları kaybediyoruz, insan tabii çok üzülüyor. Edip Akbayram efsanevi bir ses, güzel insan ve onu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Edip Abi'yle son zamanlarda pek görüşmüşmüyorduk. Beraber turnelere gitmişliğimiz vardı. Son zamanlarda sadece haberleşiyorduk" dedi.

Yeni Türkü Grubu'nun solisti Derya Köroğlu gündemden düşmeyen Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında konuştu!
YENİ ŞARKILAR OLACAK
Konserlere devam ettiklerini söyleyen Köroğlu, "Yazın değişik projelerle ortaya çıkacağız, yeni şarkılar olacak" diye konuştu. Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısının gündemden düşmemesine sanatçı, "Müziğin dijital ortama dökülmesiyle çok şey değişti. Sosyal medya denilen ortamda da müziğin karakteri değişti. Yapay zeka da müzik yapabilir oldu, müzik teknoloji ve sosyal medya sayesinde daha nitelikli olma şansını hergün daha fazla yitiriyor" ifadelerini kullandı.

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