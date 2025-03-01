  İsmail Türüt ateş püskürdü: Söyleyen dengesiz, dinleyen akılsız!

Geleneksel Karadeniz müziğinin güçlü sesi İsmail Türüt, geçen hafta Rize Ayder Yaylası'nda verdiği konserde, yeni nesil şarkıcılardan Lvbel c5'in Havhav şarkısını eleştirmişti. Akşam Yıldızı Yasemin İlan ile bir araya gelen Türüt, öfkesinin perde arkasını ve diğer detayları anlattı. Ekin Uzunlar ve diğerlerinin yaptığı tarzın geleneksel Karadeniz müziği olmadığını söyleyen İsmail Türüt, "30 yıldır tarzımı değiştirmedim. Adı geçti diye söylüyorum; Ekin kemençeciydi. O ve diğerleri benim gibi okuduklarında şöhret olamadılar. Farklı bir tarz denediler tuttu. Yolları açık olsun. Ben gerçeği söyleyince sanki onları kıskanıyorum gibi geliyor. Allah korusun. Benden iyi değiller ki neden kıskanacağım. Kıskanmam için benden iyi yazması, benden iyi söylemesi lazım” dedi. İsmail Türüt'ün, Yasemin İlan'a özel açıklamaları...



İSMAİL TÜRÜT ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Karadeniz müziği sanatçısı İsmail Türüt, Yasemin İlan’ın Akşam Yıldızı programına konuk oldu, çok özel açıklamalar yaptı. Ayder Yaylası'ndaki konserinde Lvbel c5'in Havhav şarkısını dinleyenlere ateş püsküren Türüt müzik piyasasının geldiği noktayı değerlendirdi. Havhav’ın 80 milyon dinlenmesine öfkelendiğini insanların kaliteden anlamadığını söyleyen Türüt şunları dile getirdi: "Söyleyen dengesiz, kendini bir şey sanıyor söylüyor ama dinleyenler de akılsız, dinleyende de sorun var. Niye bunları dinleyip de şımartıyorsunuz? Tip tip adamlar çıktı, bunları görünce Ferdi Tayfurlar'ın Orhan

Gencebayları değeri okyanuslar kadar daha arttı gözümde. Bu yeni nesil şarkıcılar onların yaptığını hayal bile edemez. Ne müzik adına, ne de söz adına. Havhavları, baldır bacaklı şarkıları duyunca şaşıyorum, üzülüyorum, aklımı kaçıracağım. Üzüntüm tepkim müzik adınadır. Yoksa bana ne ya? Dangalaklar havlamış, mavlamış. Böyle bir müzik olamaz. Biz bittik ya. İki ay önce bir şarkı yükledim YouTube kanalıma 200 bin izlenmiş, bu 80 milyon izleniyor. Takipçim de 100 bin bile olmadı. Benim gibi adamın bir milyon takipçisi olması lazım. Bunlar parayla izlenme alıyormuş, katakulli yapıyorlarmış. Kaset zamanları olsa hiçbir müzik şirketi bunlara albüm yapmazdı. Bunların yazdığı sözleri asla yazmam da yazsam vallahi gider köprüden atlarım, intihar ederim" dedi.

EKİN UZUNLAR VE DİĞERLERİ BENDEN İYİ DEĞİLLER

Ekin Uzunlar ve diğerlerinin Karadeniz müziğini değişik bir tarzda yaptığını ama o tarzın da ne olduğunu anlayamadığını söyleyen İsmail Türüt, "Popüler olan o isimleri de severim, takdir ederim ama yaptıkları tarz geleneksel değil. 30 yıldır tarzımı hiç değiştirmedim hep aynı okudum. Ekin kemençeciydi. Benim sahnemde hiç çalmadı ama başka solist arkadaşlarla çalışırdı, tanırdım. Şimdi bu iki isim benim gibi okuduklarında şöhret olamadılar. Farklı bir tarz denediler tuttu, güzel de oldu. Yolları açık olsun. Ben gerçeği söyleyince sanki onları kıskanıyorum gibi geliyor. Allah korusun. Benden iyi değiller ki neden kıskanacağım. Kıskanmam için benden iyi okuması, benden iyi yazması lazım. Öyle biri yok müzik dünyasında” dedi.



KİMSE VELİAHTIM OLAMAZ

"Karadeniz müziğini benim gibi okuyan kimse yok bu işin finalini yaptım" diyen İsmail Türüt "Veliahtım" diyebileceğiniz biri var mı?" şeklindeki soruya karşılık "Ben öncelikle unvanlara karşıyım onu belirtmek isterim. İmparator, baba demesinler alkışlasınlar yeter. Veliaht da mümkün değil benim gibi okuyan adam çıkmadı ki şimdiye kadar. Taklitlerim çok ama hiçbiri başarılı olamadı. İyi söz yazamıyorlar, bence en büyük eksiklik bu noktada var. İyi ses kadar iyi enstrüman ve

en önemlisi söz yazmak gerekiyor. Benim şarkılarım yüzlerce yıl daha dinlenir, herkesin aklında kalan herkesin kalbine dokunan, güzel sözler yazdım" dedi.



FERDİ'NİN EVLAT AYRIMI YAPTIĞINA İNANMIYORUM

Ferdi Tayfur ile yakın arkadaş oldukları bilinen İsmail Türüt, Ferdi Tayfur’un ailesinde yaşanan miras tartışmasının sorulması üzerine "Gördüklerime duyduklarıma çok üzülüyorum. Ferdi gibi birinin ardından bu olayların yaşanmaması gerekirdi. Çocuklarım benim ardımdan birbirine dalmasın diye vasiyetimi hazırladım, herkese eşit şekilde dağıttım. Benim çocuklarımda öyle bir tartışma olacağını da sanmıyorum önlemimi zaten almışım. Bizde ayrım olmaz, Ferdi Tayfur da ayrım olduğunu, adaletsizlik yaptığını düşünmüyorum o işte bir eksiklik var ortaya çıkacaktır, keşke olmasaydı o iş beni üzdü" dedi.



EN İYİ SES İBRAHİM TATLISES

Türkiye'nin en iyi beş sesini sıralamasını istediğimiz İsmail Türüt, "En iyi ses İbrahim Tatlıses, sonrasında; Cengiz Kurtoğlu, Ferdi Tayfur, Kayahan ve Selami Şahin. Hepsi iyi müzisyenler, yerleri asla doldurulamayacak kalitedeler" şeklinde konuştu.

ASLA AFFETMEYECEĞİM İSİMLER VAR

Sektörde kendisine yanlış yapan "Asla affetmeyeceğim" dediği isimlerin varlığından bahseden İsmail Türüt "Piyasada televizyona hatta sahnelere çıkmasına yardım ettiğim adamlar, ayakları yere düz basınca bana selam vermez oldu. Vefasızlığı sevmiyorum onları asla affetmem" sözleriyle kırgınlığını dile getirdi.

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