Cem Yılmaz oğlu Kemal'a bakın ne devretti?

Cem Yılmaz, çocukken para kazandığı baskülü oğlu Kemal'e devretti.



Kemal'in baskülü tuttuğu fotoğrafını Instagram'dan paylaşan komedyen, "Sene 1979 bu tartı ile 1 günde 105 lira kazanmıştım. Kampanyam bile vardı! Tartılma 1 lira, 100 kilo üstü 2.5... Şimdi Kemal e devrediyorum. Koç köprüsü çıkışında başlıyor yarın" diye yazdı.



Yılmaz, baskülle kazandığı parayı standp-up göstelerinde hep anlatıyor.

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