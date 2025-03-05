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Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?

Sosyal medya fenomeni, kendisini eleştiren İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'ya cevap verdi! İşte detaylar...

Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nihal Candan, Nişantaşı'nda görüntülendi. "Suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edilen sosyal medya fenomeni, "Karar aşamasında değil. Bizlik bir şey kalmadı gibi. Artık beraat bekliyorum. Üstümdeki yük tamamen gitsin istiyorum" dedi.

 Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?


Tiyatroya başlayan Candan, "Çocuk tiyatrosuyla başlamıştım. Şimdi bir ikonu canlandıracağım. Ressam Frida Kahloyu canlandıracağım. Onu çok severim. Hayatımızın benzeştiği son zamanlarda, dram sahneleri var. Biraz heyecanlıyım" diye konuştu. Sosyal medya fenomeni, "Tiyatroda kalıcı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Sanat zaten seviyorum. Tiyatro tatlı geliyor bana. Ayrıca böyle bir ikonu canlandırmak daha heyecanlı. Umarım altından kalkabilirim" yanıtını verdi.

 

Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?
İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun kendisini eleştirmesine Candan, "Bilemiyorum hangi amaçlı oldu. Sahnelerde sorun yaşamadım. Güzel ağırlanıyorum. Beni iyi hissettirdiği sürece yoluma devam etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.Cezaevinden 37 kiloya kadar düşünce sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan Candan, "38 kiloyu görmüştüm. Sonra 33'e düştüm. Sağlıklı kilo alma moduna girmiştim. Şimdi kendimdeyim. Sağlıklı beslenme, meditasyon. Ramazan ayındayız zaten iyi hissediyorum" dedi.
Dilan Polat'ın davasıyla ilgili Candan, "Herkesin kendi yolculuğu. Ben kendimden sorumluyum. Böyle bir kaza başıma geldi. Çok şükür bitti diye düşünüyorum dava. Sosyal medyada free takılıyorum. Eskiden influencer'culuk oynamak hoşuma gidiyordu. Anlamsız geliyor şimdi. Fake bir dünya peşinde sürekli kameralarla dolaşmak benlik değilmiş" şeklinde konuştu.  

 Nihal Candan tiyatroda kendisini eleştiren Mihre Mutlu'ya cevap verdi! Candan'ın tiyatroda canlandıracağı ünlü isim kim?

Sosyal medya fenomeni, "Gençlere sosyal medya için ne önerirler verirsiniz?" sorusuna, "24 saat kontrol altında yaşamak istemiyorum. Biraz Lady Diana gibi oldu. Biraz rahat modundayım şimdi. Gerçek hayat çok güzel" dedi. Bir dönem kardeşi Bahar Candan ile küsen Candan, "Hiç küsmedik. Bazı şeyleri biz seçemiyoruz. Her zaman iyi olmasını istiyorum. Kırıldığım anlar oldu ama onun kredisi sonsuz" dedi.

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