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Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!

Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama! İşte detaylar...

Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!

Snob Magazin'in özel haberine; Lerzan Mutlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!

Dünyaca ünlü lüks bir mağazadan çıkan şarkıcı, "Çanta mı aldınız?" sorusuna, "Ne yapayım? Koca ve çoluk çocuk yok. Ben de kendime yatırım yapıyorum. En güzeli bu. Eşyalar sizi asla terk etmiyor ama erkekler terk ediyor. O yüzden en güzel yatırım kendine yapılan yatırım" yanıtını verdi.

Nişantaşı'na çanta almayan giden Lerzan Mutlu'dan şaşırtan açıklama!
Çanta tutkunu olduğunu söyleyen Mutlu, "Ben çanta delisiyim. Valla günah ama yani bu alışverişe verdiğim paralarla herhalde küçük bir daire alırdım" diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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