Rıza Cumhur Demir'den yeni single: Madem Aramıyo

Dijital müzik platformları aracılığı ile dinleyicinin beğenisine sunulan "Madem Aramıyo" bestesi; Ioan Chirila Dumitru'ya ait. Sözler; yazdığı güçlü sözlerle sektörün önde gelen söz yazarlarından biri olan Sibel Algan tarafından yazıldılar. Düzenlemesi ise önemli müzik adamı Okay Barış tarafından yapıldı. Mixi Murat Bulut, masteringiyse Çağlar Türkmen'e ait.

Rıza Cumhur Demir'in vokali ile güçlenen Madem Aramıyo anlamlı sözleri, modern soundu ve zengin içeriğiyle son dönemin popüler müziğinde yeni bir renk olacak.

Uzun yıllardır hem İstanbul'un renkli gece hayatında popüler mekanlarda sahne alan, hem de yurt içi ve yurt dışı performansları ile önemli ve sadık dinleyici kitlesine sahip olan Rıza Cumhur Demir, yeni şarkısına güveniyor, şarkısının müzikseverlerin listelerinde yer alacağına inanıyor.

RIZA CUMHUR DEMİR KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. Henüz çocukken, Türk Halk Müziği orkestralarında solistlik yaptı. Eğitim hayatı boyunca, okuduğu okulların halk dansları ekiplerinde dans etti ve müzik korolarının solistliğini yaptı. Yaklaşık üç yıl boyunca devam ettiği Belediye Musiki Cemiyetinde ud, şan ve nazariyat dersleri alırken, aynı cemiyetin ilk yıl koristliğini, ertesi iki yıl solistliğini yaptı.

Türkiye'nin birçok yerinde profesyonel olarak sahne çalışmalarına devam etti. 1998 yılında, eğitimini tamamlamak için New York'a gitti. Amerika'da bir yandan sahne çalışmalarına devam ederken, bir yandan da NC College'da müzik, Fred Astaire Dance School'da dans eğitimleri aldı. Profesyonel sahne çalışmalarını ağırlıklı olarak New York'ta sürdürürken, Amerika'nın birçok eyaletine giderek oralarda yaşayan Türklere de konserler verdi.

Türkiye'ye döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Tiyatro bölümünde misafir öğrenci olarak bir süre eğitim aldı. Ardından MSM'de klasik gitar eğitimine devam etti. Arsen Gürzap ve Can Gürzap'ın öncülüğünde kurulan Dialog Anlatım İletişim kursunda spikerlik ve drama atölyesine devam etti.

Rıza Cumhur Demir, 2007 Eylül ayında TRT1'de yayınlanan "Sardunya Sokağı" dizisinin, jenerik müziğinin sözlerini yazdı, final jeneriğini seslendirdi. 3. bölümden itibaren oyunculuk yaptı.

2014 yılında sözünü ve müziğini kendi yaptığı "Zamanı Var" şarkısının ismini aldığı "Zamanı Var" adlı ilk albümünü Ossi Müzik etiketiyle dinleyicilerine ulaştırdı. Arel Üniversitesi'nin aşçılık bölümünden 2018 yılında birincilik ile mezun oldu ve aynı senenin sonunda Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan "Nezaketimden" single'nı uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşturdu.

2020 yılı başında Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı, "Fani Aşk" adlı single çalışmasıyla müzik kariyerine devam eden sanatçı, çok kısa bir aradan sonra Nisan 2020 de DMC etiketiyle yayınladığı "Madem Aramıyo" adlı single çalışmasıyla müzikal yolculuğuna devam ediyor.

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