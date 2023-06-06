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REISH ilk teklisi ‘Sorma Neden’i yayınladı

Sorma Neden isimli teklisiyle müzik sektörüne güçlü bir giriş yapan REISH, şarkısını tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

REISH ilk teklisi ‘Sorma Neden’i yayınladı

TFB Records etiketiyle yayınlanan şarkının, sözleri kendisine ait. Müziği ise yine REISH ve Esad Fidan imzalı. Brazilian Bass esintilerini duyduğumuz şarkının güçlü soundları beğenileri topladı.

 

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