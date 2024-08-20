 Reha Muhtar yoğun bakımda! Entübe edildi!

Reha Muhtar'ın (65) dün gece 01.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düştüğü aktarıldı.

Düşme sonucu ağır yaralanan Reha Muhtar'ın bilinci kapandı. Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği öğrenildi. Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.