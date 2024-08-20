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Reha Muhtar yoğun bakımda! Entübe edildi!

Reha Muhtar yoğun bakımda! İşte detaylar...

Reha Muhtar yoğun bakımda! Entübe edildi!

Reha Muhtar'ın (65) dün gece 01.00 sıralarında İstanbul Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düştüğü aktarıldı.

 Reha Muhtar yoğun bakımda! Entübe edildi!

Düşme sonucu ağır yaralanan Reha Muhtar'ın bilinci kapandı. Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığı ve entübe edildiği öğrenildi. Muhtar'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

 

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