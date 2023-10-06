Qarivo Pizza & Pasta’dan Dünya Makarna Günü’ne özel kutlama

Wish More Hotel Şişli'nin çatısı altında yer alan Qarivo Pizza & Pasta, Dünya Makarna Günü vesilesiyle makarna tutkunlarını büyüleyici bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Executive Şef Muhittin Kabasakal'ın özenle seçtiği malzemelerle, el yapımı olarak taze hazırlanan makarnalar yalnızca Dünya Makarna Günü’nde değil, tüm hafta boyunca 23-29 Ekim tarihleri arasında misafirlerini yüzde 25 indirimle karşılıyor.

LEZZET VE GÖRSELLİĞİN BULUŞTUĞU NEFİS SOSLAR

Qarivo Pizza & Pasta menüsünde özel soslarla tatlandırılmış makarnalar her damak zevkine uygun çeşitler sunuyor. Spaghetti, Fettuccine ve Tagliolini gibi el yapımı makarnalar tercihe göre Kremalı Mantar, Taze Domates, Pesto, Bolonez ve Alfredo sos gibi lezzetli soslarla servis ediliyor.

Keyifli bir öğle arası geçirmek ve akşam yemeği için ideal bir ambiyans sunan restorana cadde üzerinden giriş yapmak mümkün. Makarna Günü’nde kendinizi şımartmak ya da misafirlerinize lezzetli bir ziyafet vermek isterseniz, Qarivo Pizza & Pasta’nın bu muhteşem deneyimine davetlisiniz.

Adres: 19 Mayıs Mah. Halaskargazi Cad. Dr. Şevket Bey Sok. No:1C Şişli / İstanbul

Rezervasyon için: 0 (212) 435 60 60

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