Dansın ritminin bir an bile düşmeyeceği The Meister katkılarıyla gerçekleştirilecek PSM Loves2Dance Festival’de birbirinden ünlü isimler müzikseverler ile buluşacak.

Christian Loffler, Parra For Cuva, Stimming, Natascha Polké, Fejka, Pantha Du Prince ve daha birçok isim görsel ve işitsel şovlarıyla 29 Haziran’da Zorlu PSM’de!

PSM Loves2Dance Festival, house’tan disco’ya, electronik müzikten progressive techno’ya kadar dans müziğinde en sevilen seslerini yepyeni bir festival konseptiyle müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Zorlu PSM’nin The Meister katkılarıyla İstanbul müzik festivallerine bir yenisini daha eklediği festivalde; Almanya’nın önde gelen elektronik müzik sanatçısı ve yapımcısı olan, deneysel tekno müziğin son yıllarda en sevilen isimleri arasında yer alarak sahnede kendi ürettiği videoları da kullanan Christian Löffler, pek çok farklı enstrümanı bir araya getiren şarkılarıyla ve “Wicked Games” şarkısıyla listeleri altüst eden Berlin merkezli elektronik müzik üreticisi Parra For Cuva, Almanya’nın Hamburg kentinin yetiştirdiği en parlak isimlerden olan Stimming, indie/folk-pop geçmişiyle, yetenekli şarkıcı-söz yazarı Natascha Polké, rüya gibi atmosferler ile teknonun vurucu havası arasındaki melodik karışımı sunan Fejka ve house, minimal techno ve shogaze gibi türleri ustaca harmanlayan, “Lay in a Shimmer”, “Bohemian Forest”, “Pius in Ticet” gibi parçalarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşarak geniş bir hayran kitlesi edinen Pantha du Prince’in yanı sıra Abanoz, Gaia Ekho, MFY, Moophy ve Konuralp’te setin başına geçecek. Ayrıca festivalde Carbone Black ve TKO’nun eşsiz görsel-işitsel performansları da PSM Led Ekran’da katılımcılarla buluşacak.

The Meister katkılarıyla ilk defa gerçekleştirilecek PSM Loves2Dance Festival 29 Haziran’da Zorlu PSM’de.

The Meister katkılarıyla ilk defa gerçekleştirilecek PSM Loves2Dance Festival’in biletleri passo.com.tr üzerinden satışta!

