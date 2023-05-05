Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor

Ünlü Kalp-Damar Cerrahı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu’nun kaleme aldığı; “Gençliğin Sırrı: Otofaji” kitabı, aralıklı oruç uygulamasının sebep olduğu otofajinin detaylarına iniyor. Hayata yeniden güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için, sağlıklı yaşamın faydalarını kolay ve açıklayıcı bir şekilde anlatan Yörükoğlu, kitapta paylaştığı örnek menüler ile yemek algısını tamamen değiştiriyor.

Aralıklı orucun neden olduğu Otofaji’nin genel sağlığımıza çok etkili olduğunu aktaran Yörükoğlu, okuyucuyu obeziteye ve kronik hastalıklara karşı koruyan bu incelikleri kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Otofoji’nin genç kalma ve sağlıklı yaşam süresini uzatma konusundaki rolüne de ağırlık veren Yavuz Yörükoğlu, “Gençliğin Sırrı: Otofaji” ile okura bilimin ipuçlarına dair tüyolar veriyor.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, İnkılâp Kitabevi aracılığıyla okuyucuları olması gereken fabrika ayarlarına geri götürüyor.



Kitap Hakkında

• Günümüzde tüm dünyayı bir salgın hastalık gibi kasıp kavuran obezite, insülin direnci, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları ve kanserlerin büyük çoğunluğu tamamen “modern” yaşam tarzımızdan kaynaklanmaktadır.

• Kronik hastalıklar ve ölümün en tehlikeli risk faktörü yaşlanmaktır. O halde çare; yaşlanmayı geciktirmek!

• Otofaji hücrelerimiz içinde bir temizlik, geri dönüşüm ve gençleşme operasyonudur. Aralıksız 24 saat süren bir periyodik bakım.

• Otofaji, içimizdeki sağlık ve gençlik mekanizması, uzun yaşamanın sırrı.

• Sağlıklı beslenme ve kilo verme hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi unutun. Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu bilim destekli standardı belirliyor!

• Bu kitapta Dr. Yavuz Yörükoğlu bizi olması gereken “fabrika ayarlarımıza” götürüyor.





Yazar Hakkında

Yavuz Yörükoğlu

1955 yılında Ankara’da doğdu. Babası ülkemizin ünlü bilim insanla- rından Çocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu’dur.

İlkokula ABD’de başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde bitirdi.

Tıp tahsilini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı ve 1979 yılında mezun oldu. Kalp-Damar Cerrahisi eğitimini Hacettepe Üniver- sitesi Tıp Fakültesi’nde aldı ve 1984 yılında KVC uzmanı oldu.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1986 yılında British Councıl bursiyeri olarak 1 yıl boyunca Cambridge Üniversitesi, Papworth Hos- pital ve sonrasında 3 yıl süreyle Londra St.Thomas Hastanesi’nde çalışarak deneyim kazandı.

Yurda dönüşünde SSK Ankara Eğitim Hastanesi’nde başasistan ve şef muavini olarak görev aldı.

1994 yılında doçent oldu.

1998 yılında SSK Etlik İhtisas Hastanesi’ne (kurucu) başhekim olarak atandı.

1999 yılında dünyanın en ünlü kalp cerrahisi merkezlerinden olan, ABD Alabama Üniversitesi (UAB) Tıp Fakültesi’nde 1 yıl boyunca misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

Yurda dönüşünde bir müddet özel sektörde çalıştıktan sonra Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu kadrosunda yer aldı.

2005 yılında profesör oldu.

2012 yılından sonra çeşitli özel kurumlarda çalıştı, 2017 yılından son- ra aktif cerrahi faaliyetlerine son verdi. Sağlıklı yaşam ve Anti-Aging konularına yöneldi.

Halen kendi merkezinde kalp hastalıkları, kansız bypass (EECP tedavisi), obezite ve metabolik hastalıklar konusunda faaliyet göstermektedir.

Yörükoğlu, kariyeri boyunca 4 binin üzerinde açık kalp ameliyatı yap- mış, akademik faaliyetler sürdürmüştür.

Yörükoğlu’nun ulusal ve uluslararası, 60’ın üzerinde yayınlanmış bilimsel makalesi vardır.

45’ten Sonra, 30 Günde 10 Yıl ve Doktor Mutfakta isimli yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

Yörükoğlu’nun aynı zamanda “5 Dakikada Sağlık” isimli, yaklaşık 800 bin abonesi bulunan çok başarılı bir YouTube video kanalı vardır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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