Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler’den çiçekli 100. yıl moral ziyareti 

Hastaların Cumhuriyet bayramlarını kutlayıp moral ziyareti gerçekleştirirken giymiş olduğu Türk bayrağı renklerinde ki kıyafeti ve ellerinde kırmızı gül demeti çiçeklerle aynı hastanenin Onkoloji bölümünde bir ayı aşkın süredir kanser tedavisi görmekte olan magazin dünyası yazarlarından duayen gazeteci Yaşar Şenyüz’ü de ziyaret ederek Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Deniz Hoca, Şenyüz’e bir an evvel sağlığına kavuşup eski sağlıklı günlerine geri dönmesini diledi… Deniz hocanın bütün hastaları tek tek dolaşıp onlara kırmızı gül vererek bayramlarını kutlaması hastalar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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