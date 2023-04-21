Polat Ailesi iş için Berlin’de

Torunu, kızı ve damadını da yanında götüren Polat, Berlin Teknik Üniversitesi’nde milli gururumuz olan yapay zeka hocası Prof. Dr. Şahin Albayrak’la bir araya geldi. Şahin Albayrak Berlin’in popüler İtalyan restoranı Adnan’da Polat ailesini misafir etti.

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