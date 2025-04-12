 Playland Eğlence Tırı'nda hedef 500 bin çocuk!

Türkiye'nin en büyük mobil eğlencesi 'Playland Eğlence Tırı', 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor.

İlk olarak 2022 yılında yola çıkan ve 'Eğlence Her Yerde' sloganıyla şimdiye kadar 300 bin çocuğa ulaşan 'Playland Eğlence Tırı', 2025 yılı rotasını belirledi. Geleneksel hale getirilen ve ulaştığı noktalarda binlerce çocuğa ücretsiz eğlence imkanı sağlayan mobil eğlence festivali, bu yıl deprem bölgesini odağına aldı.



Playland Eğlence Tırı, dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'dan yola çıkarak; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya dahil olmak üzere toplam 17 farklı noktada çocuklarla buluşacak.



BU TIR UMUT VE NEŞE TAŞIYOR

Deprem bölgesinde 200 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen ve kendi alanında bir ilki gerçekleştiren Playland, 'Eğlence Her Yerde' sloganı ile milyonlarca çocuğa sadece oyun değil umut, neşe ve mutluluk da taşıyor. Ulaştığı noktalarda heyecan ve merakla beklenen 'Playland Eğlence Tırı'; şişme oyun alanları, Survivor parkurları, elektronik oyuncaklar, geleneksel oyunlar, mini golf sahaları ve dev jengalar gibi sayısız eğlenceyi yine günün anlamına yaraşır minik hediyelerle süsleyerek çocuklara ulaştırıyor. Bu dönemde 200 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen 'Playland Eğlence Tırı', toplamda 500 bin çocuğa ulaşmış olacak.

ÇOK BÜYÜK VE ANLAMLI BİR SORUMLULUK

Playland CEO’su Seydi Taş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde çocukların hayatına bir nebze olsun neşe katmak, onları bir günlüğüne de olsa gülümsetmek bizim için büyük ve anlamlı bir sorumluluk. Bu festival, sadece bir etkinlik değil; çocuklar için umudu, mutluluğu ve iyileşmeyi hatırlatma alanı. Şimdiye kadar 300 bin çocuğa ulaştık, bu yıl projemizin üçüncü yılı olacak ve bu proje ile toplamda yarım milyon çocuğun yüzünü güldürmüş, kalbine dokunmuş olacağız. Hedefimizde ise ülkemizin en ücra bölgeler de dâhil milyonlarca çocuğa ulaşmak ve onların yüzünde bir tebessüme vesile olabilmek" dedi.



'Playland Eğlence Tırı'nın rotası ve tarih bilgileri, 23 Nisan 2025 öncesi Playland sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

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