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Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  

Açtığı değişim konseptli kuaför salonları ile son yıllarda önemli çıkış yapan Platin Professional, 11. mağazasını Nişantaşı’nda açtı. Daha önce açmış olduğu mağazalarda Ajda Pekkan, Seren Serengil, Emel Sayın, Seda Sayan, Türkan Şoray, Gülşen, Tuba Ünsal gibi Türkiye’nin birçok ünlü ismine servis veren Platin Professional markası yeni mağazasında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  

 

Nişantaşı Platin Professional mağazanın açılışında konuşan Onur Alkoç “1973 Yılında kurulan markamız 50. Yılında şubeleşme adımları ile büyümeye devam etmektedir. Adıyaman fabrikamızda yüzde100 yerli ve milli olarak imal edilen ürünlerimizi 36 ülkeye ihraç etmenin yanı sıra, hiçbiri ‘Franchise’ olmayan 11 mağaza ile büyümeye devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonu ile, en iyi saçlarımızdan imal ettiğimiz ürünler ile Türk kuaförlerinin becerilerini birleştiriyoruz. Platin Academy’de kuaförlerimize uygulama metotlarımızın eğitimini verdikten sonra ekiplerimize dahil ediyoruz. Geliştirdiğimiz uygulama metotları ve en iyi kalite saç ürünleri ile dünya saç sektörünün en önemli markası olmak için çalışmalarımız hızla devam edecektir” dedi.

Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  

BİR SONRAKİ ŞUBE ANKARA OLACAK 

Sektöründe Türkiye’nin öncüleri arasında yer alan Onur Alkoç yapmış olduğu bu yatarımlar neticesinde sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde tanınan bir isim haline geldi. Nişantaşı’nda açtığı yeni mekânda ortakları Eren Pehlivan ve Hakan Erdem ile misafirlerini ağırladılar.

Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  

 

 

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