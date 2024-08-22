Pinokyo mahalleleri dolaşıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Karavan Kukla Tiyatrosu Projesi kapsamında sahnelediği “Pinokyo” adlı kukla oyununu, bir ilke imza atarak Eskişehir’in merkezinde yaşayan çocuklarla, kendi mahallelerinde buluşturmaya başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesinde yaz dönemi boyunca aralıksız sürdürülen çocuk etkinlikleri çalışmalarının sona ermesi ile birlikte, Şehir Tiyatroları ekibiyle işbirliği içinde planlanan kukla oyunu gösterimi, Eskişehir’in tiyatro izleme imkânı kısıtlı olan farklı mahallelerindeki ESMEK Eğitim Merkezlerinde sahneleniyor.

Etkinliğin ilk ayağında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan çocuklarla buluşan “Pinokyo” mahalleli minik seyircilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yetişkin vatandaşların da beğeni ve ilgi ile eşlik ettiği oyun alkışlarla son buldu. Oyun sonrası çocuklar ve aileleri, Büyükşehir Belediyesine ve Şehir Tiyatrolarına teşekkürlerini ileterek, bu tür etkinliklerin tekrar edilmesine dair isteklerini dile getirdiler.

Ağustos ayında Yeşiltepe, Şirintepe ve Emek mahallerinde sahnelenecek olan “Pinokyo”, Eylül ayında farklı mahallelerde ve ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

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