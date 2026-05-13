Pınar Eliçe sevgili adaylarına GBT şartı sunuyor

Pınar Eliçe, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yıllardır aynı görünmesine şarkıcı, "Sağlıklı yaşıyorum, uykuma dikkat ediyorum. Yaşlılık geni yok herhalde DNA'mda... Sağlıklı yaş almak önemli... Pilates yapıyorum. Önümüz yaz, yüzmeye başlayacağım. Hamur işleri yok bende... Bir senedir makarna ve mantı yemiyorum. Pizza bile bir dilim. Akşam 7'den sonra yemek yemiyorum. Sebzeyle beslenmeye çalışıyorum. 3-4 ayda bir detoks programları yapıyorum. Zaten alkol kullanmıyorum" dedi.

Sahnelerle ilgili Eliçe, "Gece hayatı can çekiyor. Bazı şeyler evrilmeye başlandı. Büyük stadyum konserlere doğru gidiyor. 200-300 kişilik yerlerde sanatçılar çok para isteyince, bu defa gelen müşterilerden çok para istiyorlar. 3-4 kişi 250-300 bin TL ödemek zorunda kalıyor. Ekonomi olarak kimsenin gücü yok. Büyük konser alanlarında sevdiği sanatçıyı dinlemeye gidiyor. Mesela ben dolduramam orayı, herkes kendini bilecek. Ebru Gündeş ve türevindeki sanatçılar yapıyor. Ebru Gündeş'in halk konserlerine açılması gerekiyor. Herkes onu dinlemek istiyor. Bir gece için sanatçının 1.5-2 milyon istemesini hiçbir mekan karşılayamaz. Sanatçıların fiyat kırması gerekiyor. Mesela Şebnem Ferah bileti bir çıktı bitti" diye konuştu.

YALNIZLIK BİR YERE KADAR
Özel hayatıyla ilgili şarkıcı, "Hayatımda biri yok. Bekar insanım, saklamam. Geçenlerde bir şeyler yaşadım. 10 yıl önce evlilik vaadiyle biri geliyor sana... Evlilik vaadiyle geldiği için 1-2 ay tanıma süreci oluyor. 10 yıl sonra sanki bugünmüş gibi lanse ediliyor ve servis ediliyor. Bu dolandırıcılık ve sahtekarlık. Çok sinirlendim. Zaten o insanı tanıdıktan sonra dolandırıcı ve ne niyetle geldiği belli. Böyle bir şeyin aslı yok. Hayatımda birini istiyorum. Yalnızlık bir yere kadar. Bundan sonra tanıştığım kişinin TC'sini alıp GBT'sine baktıracağım" açıklamasını yaptı.

Eliçe, kızının mezun olduğunu söyleyip, hakimlik sınavlarını kazandığını söyledi.

