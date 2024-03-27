  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı. İşte detaylar...

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı

Uzun bir süre sonra sahnelere dönen şarkıcı assolist Pınar Eliçe, konserden konsere koşuyor.

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı
Geçtiğimiz gün, İBB'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Dudullu Meydan'da halk konseri verdi.

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı
Pınar Eliçe, konserin ilk dakikalarında yağmaya başlayan ve dakikalar içinde hızlanan yağmura rağmen konserine hiç ara vermeden iki saat boyunca sahnede Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

 Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı

Eliçe'yi sevenleri de yağan yağmura aldırış etmeden konser alanını terk etmeden son ana kadar eğlendiler.

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı
Pınar Eliçe, kendisini izlemeye gelen Roman bir hayranını da sahneye davet ederek, birlikte çiftetelli oynayıp
göbek attılar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İftarda koyu sohbet
  Magazin

İftarda koyu sohbet

Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!
  Gündem

Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!

Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu
  Magazin

Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu

Neslihan Atagül 'Kara Sevda' dizisini anlattı
  Magazin

Neslihan Atagül 'Kara Sevda' dizisini anlattı

Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi
  Magazin

Volkan Bahçekapılı'yla evliliğini bitirme kararı alan Buse Terim'den ilk açıklama geldi

Su Burcu Yazgı Coşkun'dan 'Şehrazad' açıklaması
  Magazin

Su Burcu Yazgı Coşkun'dan 'Şehrazad' açıklaması