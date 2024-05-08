  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pınar Eliçe 'Çıtı Pıtı' ile iddialı geliyor

Ünlü sanatçı Pınar Eliçe, "Çıtı Pıtı" isimli tekli çalışması ile kulakların pasını silmeye geliyor.

Pınar Eliçe 'Çıtı Pıtı' ile iddialı geliyor

Sözü ve müziği Soner Olgun'a ait olan şarkının düzenlemesini Alper Atakan üstlendi.

Pınar Eliçe 'Çıtı Pıtı' ile iddialı geliyor

Pınar Eliçe, sahne aldığı özel bir gece de şarkısını ilk kez görücüye çıkardı. İzleyicilerden tam not alan sanatçıya sahnede 5 erkek dansçı eşlik etti.

Pınar Eliçe 'Çıtı Pıtı' ile iddialı geliyor

Soner Olgun gibi usta bir isimle çalışmanın kendisi için büyük onur olduğunu söyleyen Eliçe, "6 aydır şarkı arıyordum. Yüzlerce şarkı dinledim beni anlatan benim ruhuma hitap eden tıpkı benim gibi çıtı pıtı bir kadına yakışır şarkıyı sonunda buldum. Soner Olgun gibi usta bir ismin kaleminden çıkan şarkıyı yorumlamak benim için büyük bir onur. Bu şarkım tırnaklarıyla kazıya kazıya hayatına yön veren çıtı pıtı ama aslan yürekli kadınlara armağanım olsun" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Metin Yıldız baba olmak için gün sayıyor! Bebeğin adı belli oldu
  Magazin

Metin Yıldız baba olmak için gün sayıyor! Bebeğin adı belli oldu

Çetin Altay’dan ‘Oflu Hoca’ müjdesi
  Magazin

Çetin Altay’dan ‘Oflu Hoca’ müjdesi

Head&Shoulders Duygu Özaslan ile yeni ürün serisini tanıttı
  Güncel

Head&Shoulders Duygu Özaslan ile yeni ürün serisini tanıttı

Velavit kadınların cildine özel yeni formülünü tanıttı
  Güncel

Velavit kadınların cildine özel yeni formülünü tanıttı

Ünlü isimler “Kızlar Okusun Diye” podyuma çıkacaklar
  Magazin

Ünlü isimler “Kızlar Okusun Diye” podyuma çıkacaklar

İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik
  Cemiyet

İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik