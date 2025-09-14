 Petek Dinçöz'ün sahne tarzı

  • Video Galeri Foto Galeri
Petek Dinçöz: Kalplere dokunacak bir misyonla yer alacağım. İşte detaylar...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Petek Dinçöz, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştireceği konser serisiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Eylülde Özel Bir Gece Sanatçı, Eylül ayında Kıbrıs da düzenlenecek etkinlikte sahne alarak sürprizlerle dolu bir performansa imza atacak.

Müzikseverler, Dinçöz’ün sahne şovları ve güçlü repertuvarıyla unutulmaz bir geceye tanıklık edecekler. Ekim’de Vadi İstanbul’da Buluşma Ekim ayında ise Vadi İstanbul’da sevenlerinin karşısına çıkacak olan ünlü sanatçı, yalnızca şarkılarıyla değil, aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumlulukla da sahneye çıkıyor. Bu konserin tüm gelirleri, öğrenciler ve engelliler yararına bağışlanacak. Sanatçı, konserlerle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: “Hayranlarımla yeniden buluşacak olmanın heyecanı içindeyim. Eylül ve Ekim aylarında sahnede sadece şarkılarımı söylemekle kalmayacağım, aynı zamanda kalplere dokunacak bir misyonla yer alacağım. Bu özel gecelerde hem eğlenecek, hem de birlikte iyiliğe katkı sunacağız.” Unutulmaz Geceler İçin Hazırlıklar Tamam Eylül ve Ekim konserleri, görsel şovlar, sürpriz konuklar ve Petek Dinçöz’ün özel sahne performanslarıyla yılın en dikkat çekici etkinlikleri arasında yer almaya aday.

