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Petek Dinçöz konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kaldı!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Rusya'da darbe girişimi olduğu Moskova'da sahne aldı. İşte haberin detayları...

Petek Dinçöz konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kaldı!

Rus paralı asker grubu Wagner'in şefi Yevgeniy Prigojin'in Rus ordusunu "Wagner güçlerini yok etmekle suçlamasıyla" ülkede kriz ortamı yaşanmıştı. Darbe girişimi olduğu gün Petek Dinçöz de Rusya'da sahne aldı.

Petek Dinçöz konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kaldı!
İnternet çekmemesi nedeniyle Dinçöz, kimseye ulaşamadı. Bu durum ailesi ve hayranlarında korku yarattı.

Petek Dinçöz konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kaldı!
Gece yarısı açıklama yapan şarkıcı, "Eşim, makyözüm, asistanım ve ben cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün internet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik. Saatlerdir dünya ile herhangi bir iletişim kuramadık. En son internet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden Instagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın. Petek Dinçöz" ifadelerini kullandı.

 Petek Dinçöz konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kaldı!

 

 

 

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