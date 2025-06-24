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Petek Dinçöz Bakü’ye çıkartma yaptı!

Petek Dinçöz Bakü’ye çıkartma yaptı! İşte detaylar...

Petek Dinçöz Bakü’ye çıkartma yaptı!

Türk pop müziğinin yıldız ismi Petek Dinçöz, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdiği iki özel konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçı, sahnedeki muhteşem performansı, enerjisi ve göz kamaştıran sahne şovlarıyla adeta Bakü’yü fethetti. Dinçöz, geniş repertuvarı ve sürpriz sahne şovlarıyla Bakü’deki sevenlerine müzik dolu iki gece sundu. Her iki konserde de salonları tıklım tıklım dolduran hayranlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecelerde, sanatçının dillere pelesenk olmuş hitlerinin yanı sıra son dönemdeki popüler parçaları da büyük alkış topladı.

 Petek Dinçöz Bakü’ye çıkartma yaptı!

Petek Dinçöz, Azerbaycan’da gördüğü ilgi karşısında duygularını, “Bakü her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip. Buradaki enerji, coşku ve sevgi beni derinden etkiliyor. Bu konserler benim için unutulmazdı” sözleriyle dile getirdi.

Sahne kostümleriyle de göz dolduran sanatçı, modacı Rufat İsmail imzalı tasarımlarla hem estetik hem de zarafeti aynı anda sergiledi. Dinçöz’ün sahneye koyduğu yüksek enerjili performans, izleyicilerden tam not aldı.

Petek Dinçöz’ün Bakü konserleri, sanatçının uluslararası sahnelerdeki başarısının bir kez daha altını çizerken, hayranları yeni projeleri için de sabırsızlanıyor.

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