Pepsico, UEFA Şampiyonlar Ligi stratejik ortaklığını üç yıl daha uzattı

2015 yılından bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi ile iş birliğini büyük bir gururla sürdüren PepsiCo, stratejik ortaklığını üç yıl daha uzattığını duyurdu. Haziran 2027'ye kadar sürecek olan bu uzatma, PepsiCo'nun elit futbol dünyasındaki yerini daha da güçlendiriyor. Sponsorluğunu yenileyen ilk şirket olan PepsiCo ve UEFA Şampiyonlar Ligi iş birliği lig için önemli bir döneme denk geliyor. Şampiyonlar Ligi’ne katılan kulüp sayısının artmasıyla yeni maç formatları tanıtılırken Pepsi®, Lays® ve Gatorade® gibi ikonik PepsiCo markaları eğlenceli deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

PepsiCo, UEFA Şampiyonlar Ligi ile sürdürdüğü ortaklığın üçüncü döneminde dünyanın en çok izlenen spor etkinliğinin erişiminin genişletilmesine katkı sunacak, gelecek nesil taraftarın etkileşimini artıracak ve topluma, gezegene destek olmak için PepsiCo Positive (pep+) anlayışı kapsamında sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandıracak. İş birliğinin uzatılması PepsiCo'nun toplumsal ve çevresel olumlu etki sağlama taahhüdünü 1 milyon dolarlık bir yatırımla pekiştirecek. UEFA Vakfı ile hayata geçirilen iş birliği projelerine ve gezegen odaklı ortak girişimlere ayrılan bu yatırım, çöpe atık yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenen UEFA Şampiyonlar Ligi 2026 finallerine yönelik ortak çabaları kapsıyor.

PepsiCo ve UEFA Şampiyonlar Ligi iş birliğinin yeni dönemi, markalar ve taraftarlar arasındaki karşılıklı diyaloğu güçlendirerek global iletişime dayalı kültürü destekleyecek. Taraftarlara benzersiz deneyimler sunacak olan PepsiCo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin küresel erişimini daha da genişletmeyi ve en hızlı büyüyen futbol pazarı olan ABD ve Orta Doğu'daki etkinlikleri iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Pepsi’nin Sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni: Yenilenen ortaklığın önemli maddelerinden birinde her yıl UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçından önce gerçekleşen ve kaçırılmaz bir etkinlik olan Final Maçı Açılış Töreni’nin ölçeklendirilmesine yönelik ortak taahhüt yapılıyor. Bu etkinliği ilk kez 2016 yılında sunmaya başlayan Pepsi, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan final maçını global bir eğlence platformuna dönüştürmek için final maçı açılış törenine dünyaca ünlü sanatçıları canlı müzikle getiriyor.

Dijitale ve Veriye Dayalı Taraftar Etkileşimi: Yeni kitlelere erişmenin ve tüketicilerle etkileşim kurmanın daha yenilikçi yollarını bulma taahhüdünde bulunan PepsiCo ve UEFA Şampiyonlar Ligi, benzersiz tercihler ve davranış bazlı deneyimler sunmak için birden fazla dijital temas noktasında birbirlerinin “taraftar veri tabanını” kullanacak. Bu ortaklık, dijitalleşmeyi ve veri etkileşimini bir üst seviyeye taşıyarak yeni büyüme kanallarının önünü açacak.

Takımları Desteklemek: Gatorade tüm maçlarda sunacağı sıkıştırtılabilir ikonik Gatorade şişeleri gibi hidrasyon ürünleri ve ekipmanlarıyla ligdeki takımları, antrenörleri, hakemleri ve herkesi desteklemeye kararlı. Gatorade ayrıca, oyuncuların en iyi performansı sergilemesi için, Gatorade Spor Bilimleri Enstitüsü (GSSI) aracılığıyla geliştirilen kapsamlı hidrasyon ve spor beslenme kaynakları da sağlayacak.

PepsiCo'nun dünyanın en güzel sporuyla tarihi bir geçmişi olduğunu belirten PepsiCo Global Spor ve İş Ortaklıkları Başkanı Adam Warner, "Futbolun dünya çapındaki erişimini ve etkisini güçlendirmek üzere UEFA Şampiyonlar Ligi ile ortaklığımızı yenilemekten mutluluk duyuyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi ve PepsiCo'nun ikonik yiyecek ve içecek markalarının oluşturduğu güçten yararlanarak geçtiğimiz sekiz yılda küresel pazarlarımızda sınıfının en iyisi etkinliklere imza attık. Sponsorluk anlaşmamızın uzatılmasıyla, saha içinde ve dışında insanlara ve gezegene olumlu değişimler sağlamak üzere, portföyümüzü kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein ise şunları belirtti:“Önümüzdeki üç yıllık döngü için PepsiCo ve ikonik markalarıyla iş ortaklığı yapmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte, taraftar deneyimini yenilikçi yöntemlerle geliştirmeye ve dünya çapında futbolun gücüyle toplulukları olumlu yönde etkilemeye devam edeceğiz.”

Futbolun gücüyle topluluklar arasında bağ kurmak

Futbola duydukları ortak sevginin ötesinde, önemli sosyal etkinlikleri teşvik etmek için ortak bir tutkuya da sahip olan PepsiCo ve UEFA dünyanın en popüler sporundan yararlanarak toplum ve sürdürülebilirlik odaklı girişimler konusunda giderek daha fazla iş birliği yapıyor. PepsiCo, bu programları artırmak için UEFA Vakfı ile ortak yürütülen projelere sezon başına 1 milyon dolar yatırım yapıyor.

Lay's Replay ile mutluluk yaratmak: UEFA Çocuk Vakfı ile ortaklaşa oluşturulan global girişim Lay's RePlay, ihtiyaç sahibi topluluklara geri dönüştürülmüş Lay's patates cipsi poşetlerinden yapılmış futbol sahaları sağlamak amacıyla başlatıldı. Bugüne kadar Güney Afrika, Brezilya, İngiltere, ABD, İtalya, Mısır ve Meksika'da yedi futbol sahası açan Lay's RePlay girişimi, dünya çapında ayda 14.000 kişiye ulaşma potansiyeline sahip. Lay's RePlay'in küresel ayak izi, planlama aşamasındaki dört sahanın da eklenmesiyle, dünya çapında 11 sahaya ve 10 ülkeye yayılacak. Türkiye’de de Ruffles RePlay projesi kapsamında Şanlıurfa’da bir futbol sahası açılıyor.

Şampiyonlar Takımı: PepsiCo, son üç yılda yaptığı 1 milyon dolarlık taahhütle, ABD’de yetersiz hizmet alan toplulukların futbola erişimi iyileştirmek için "Şampiyonlar Takımı" girişimini güçlendirdi. Bu yatırım, giyim ve ekipman maliyetleri, saha erişimi, mentorluk, koçluk ve eğitim ve taraftar deneyimleri konularında takımlara yardımcı olmak da dahil olmak üzere, saha içi ve dışında güçlü bir etki yarattı.

Sürdürülebilirliği desteklemek: PepsiCo ve UEFA, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'nde, futbolun çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla döngüsel ekonomiyle uyumlu yiyecek ve içecek sunumları konusunda pilot uygulamaları hayata geçirdi. 2023 Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde hem yiyecek hem de içeceklerde iade edilebilir ambalaj çözümleri benimsendi. İstanbul'da gerçekleşen 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde ise stadyumda geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir fiber bardaklar kullanıldı. İstanbul'da ayrıca yeniden kullanılabilir 48.000 adet akıllı bardakla pilot bir taraftar uygulaması da hayata geçirildi. Bu girişimler, önümüzdeki yıllarda Avrupa futbolunda bu yaklaşımı daha da yaygınlaştıracak ve tek kullanımlık plastiği önemli ölçüde azaltmak için “sıfıra giden yol” un önünü açacak.

Birçok sektörde farklı başarılara imza atan PepsiCo ve UEFA Şampiyonlar Ligi stratejik ortaklığı, önümüzdeki üç yıl boyunca benzersiz taraftar deneyimleri yaşatmaya, sürdürülebilirlik ve toplumsal alanlarda daha etkili çalışmalar yürütmeye ve futbola yeni taraftarlar kazandırmaya devam edecek.

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