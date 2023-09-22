 Pelin Akil gözyaşlarına hakim olamadı!

Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alan “Son Akşam Yemeği” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyacak olan filmin basın toplantısı önceki gün Sefaköy'de yapıldı. Başrollerinde Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili gibi ünlü isimlerin olduğu filmin oyuncuları önceki gün muhabirlerin sorularını yanıtladı. Engin Şenkan "Çok heyecanlı ve mutluyum. Gurur duydum. Çok farklı bir bakış açısıyla tanıyacaksınız Atatürk'ü."

Onur Tuna "Rolün teklifini aldığımda çok heyecanlandım. Bu film Türk milletinin kendine ait olduğu egemenliğini, hakimiyetini ve mücadelesini anlatıyor. Çok güzel bir kadro ve ekip ile güzel bir film olacağına inanıyorum." Pelin Akil "Çok gururlu ve heyecanlıyım. Latife Hanım çok oynanmış ama ben hiçbirini bilerek izlemedim. Onunla ilgili başka şeyler hissedip onu yaşamaya çalışacağım. Çekimlerde kendimi o dönemdeymiş gibi hissettim." Necip Memili "Gurur verici bir iş çekiyoruz. Çankaya Köşkü'nün mutfağında çalışan ve Cumhuriyet ile ilk defa tanışan insanların tepkilerini görecek izleyici. Biraz hüzünlü, biraz dramatik ve biraz da keyifli bir iş oldu."

Filmin basın toplantısında duygusal anlar yaşandı. Filmin oyuncularından Nehir Gökdemir "Atatürk'ten bahsetmek bile ellerimi titretiyor. Bu işe başlamadan bir kaç gün önce rüyamda Atatürk'ü gördüm. Kırmızı damga bastırıyordu bana ve 'Bunu yaparsan seni yanıma alacağım.' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Sonrasında uyandım. Bu durumu günlerce üzerimden atamadım. Bir gün menejerim aradı ve bu film de oynayacağımı söyledi. Heyecanımı nasıl yaşayacağımı şaşırdım. Onur abiyi gördüm az önce sette ve inanılmaz duygulandım. Umarım Atatürk'e layık bir genç olabilirim." diyerek duygularını dile getirirken göz yaşlarına hakim olamadı. Nehir Gökdemir'in konuşmasından çok etkilenen filmin diğer oyuncuları da göz yaşlarına hakim olamadı. Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor. Onur Tuna Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil ise Latife Hanım’ı canlandırıyor.

Basın toplantısı sonrasında muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Necip Memili "Gerçekten harika bir iş olacak, onun dışında her şey yolunda. Kızım Asya ile bol bol vakit geçiriyorum. Bana Necip Bey bazen de Neco diye sesleniyor." diyerek herkesi güldürdü. Pelin Akil ise "Bu sene çok tatil yapamadım. Bu projeden sonra yurtdışına gideceğim. Bilmediğim sokaklara girip adres soruyorum. Kendimi dinliyorum. Çok iyi geliyor bana. Çocuklar da gayet iyiler. Ben ileride mesleklerine karışmayacağım ama babaları Tenis oyuncusu olmalarını istiyor." dedi. 'Son Akşam Yemeği' filmi 27 Ekim Cuma günü Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında vizyona girecek.

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