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Özlem Mekik: Başarırken hayatınızdaki değerleri kaybetmeyin

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalına röportaj veren ünlü Şef Özlem Mekik, çocukluğunu, aile hayatını, başarılarını ve hayallerini anlattı. 

Özlem Mekik: Başarırken hayatınızdaki değerleri kaybetmeyin

Hikayem, maaşlı çalışan bir insandan Levent'te iki katlı bir villada restoran sahibi olmakla başladı diyen Mekik; "21 yaşında mekan sahibi oldum. İtalyan mutfağı olan bir dükkanı rahmetli babamın Türk Sanat Müziği sevmesi dolayısıyla fasıl yapma kararı aldım. Ben herkesin eğlenebileceği, herkesin hep bir ağızdan şarkı söyleyebileceği bir yer olmasını istedim" dedi ve  "Adını da bir gün simit yerken birinin bana afiyet olsun demesine karşılık ziyade olsun cevabı ile dükkanın adının ziyade olmasını istedim ve Ziyade Fasıl koydum" şeklinde ifade etti. 

Özlem Mekik: Başarırken hayatınızdaki değerleri kaybetmeyin

"NE KADAR KİŞİYE ÖZEL HİZMET EDERSEN O KADAR BAŞARILI OLURSUN" 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Fatih Terim, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi bütün ünlü isimleri ağırladı. Türk müziğini Hollywood starlarına dinlettim diyen Özlem Mekik, " Türkiye'ye Madonna geldi, Madonna'ya yemek gönderdim" diye belirtti.  

Özlem Mekik: Başarırken hayatınızdaki değerleri kaybetmeyin

"BU İŞ TAMAMEN BİR TİYATRO İŞİ"

"Gece hayatı ya da restoran işi yapan herkes, hayatının en özel günlerini yaşayamıyor.  En üzüldüğünüz zaman bile çalışmak, gülmek zorundasınız. Aslında bu iş tamamen bir tiyatro işi. Siz bu oyunu ne kadar güzel oynayabiliyorsanız, restoran sektöründe o kadar başarılı olabiliyor sunuz. Ne iş yaparsanız yapın özellikle başarmak istiyorsanız önce o işin başında durun. Başında durduğunuz her iş çok başarılı oluyor" dedi.

 

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