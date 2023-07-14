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Şef Özlem Mekik'ten gençlere destek

Şef Özlem Mekik, deneyimleriyle gençlere destek olmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Şef Özlem Mekik'ten gençlere destek

Ünlü Şef Özlem Mekik, bilgisi, tecrübesi ve deneyimleriyle gençlere destek olmaya devam ediyor.

Şef Özlem Mekik'ten gençlere destek

(Özlem Mekik)

Özlem Mekik, Şef Özkan Kuloğlu ile birlikte geçtiğimiz gün Bodrum’daki evinde, doğal sosis markası olan Et Ala ürünleri ile rap sanatçılarına ve dostlarına Etala sağlıklı sosis ve sucuktan oluşan menüsüyle barbekü partisi düzenledi.

Şef Özlem Mekik'ten gençlere destek

(Özkan Kuloğlu - Özlem Mekik)

Konser öncesi Özlem Mekik’in evinde buluşan rap sanatçıları hem Et Ala ürünlerini tattı, hem de çok keyifli vakit geçirdi.

Şef Özlem Mekik'ten gençlere destek

(Ebo - Özlem Mekik - Lvbel C5)

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