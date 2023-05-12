Özlem Arslan'dan tüyolar

Kurulduğu günden itibaren 'Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği' olarak değerli ve sürdürülebilirlik projeleri üreten GYIAD'ın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan üyelerinin girişimcilik hikayelerinin yer aldığı "Başaranlar Kulübü” kitabının dördüncü serisi yayınlandı.
Girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve bilgi paylaşımlarını artırmak için oluşturulan kitapta 12 girişimcinin hikayesi kaleme alınmış. Başarılı iş insanı Üstün Patent'in kurucusu Özlem Arslan Kart'ın da yer aldığı kitapta, verdiği tüyolarla gençlere ışık tutuyor.
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