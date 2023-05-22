Özgür Masur For İpekyol İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu ile ihtişama davet

Zarafeti ön planda tutan Özgür Masur for IPEKYOL İlkbahar-Yaz 2023 Koleksiyonu, IPEKYOL kadınını dönemler arasında keşif turuna çıkaran ışıltılı ve romantik bir seçki sunuyor. Tasarımdaki cesur detaylar ve silüeti kusursuzca sergileyen kumaşlarıyla feminen bir çekim alanı yaratacak koleksiyon, davet stilinize ilham veren bir dokunuş katmaya hazır!

Uçuş uçuş etekleriyle 70’lerin bohem lüksünü bugüne taşıyan piliselerden gotik bir rüyanın peşinde olan siyah dantellere, elegan stil aurasını vurgulayan satenlerden cesaret dozunu artıran payetlere ve Helenistik bir duruş yaratan detaylara kadar birbirinden farklı silüetlerin buluştuğu koleksiyon, mevsimin büyüsünü yansıtan yeşiller, turuncular ve fuşyalarla dinamik bir renk paleti oluşturuyor. Davetlerin kurtarıcısı olan siyah ve beyazlar ise klasik ama rafine duruşlarıyla koleksiyonu bütünlüyor.

Rafine detayların ve dantellerin güçlü tavrını feminen duruş ile buluşturan elbiseler, zamanın ötesinde bir stil yolculuğunu garantiliyor. Romantik pilise ve volan detaylar, bahar renklerini yansıtan dökümlü kumaşlarla kusursuz uyumu yakalarken göz kamaştıran pırıltıları ile görünüme ışıltı katan payetler ise omuzdan gelen zarif şal detaylarıyla birleşerek modern bir etki yaratıyor.

İlkbahar – Yaz 2023 Koleksiyonu ile ilk defa IPEKYOL kadını ile buluşacak olan gelinlik ise koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri oluyor. Üç boyutlu çiçek motifleri ve uzun kuşağı ile gösterişli bir görünüm yaratan gelinlik, büyüleyici gün batımında gerçekleşecek rüya gibi düğünler için şık ve modern bir alternatif.



Taşlı clutch ve farklı beğenilere hitap eden ayakkabılar da özel günlerin ışıltısını tamamlayan şık eşlikçiler olarak koleksiyonda dikkat çekiyor.



Davet şıklığına romantik ve elegan bir dokunuş katacak biri gelinlik olmak üzere toplam 18 farklı modelden oluşan Özgür Masur for IPEKYOL Koleksiyonu, X Nisan’dan itibaren tüm IPEKYOL mağazalarında ve ipekyol.com.tr’de keşfedilmeyi bekliyor.

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