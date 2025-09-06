 Özgür Emre Yıldırım'ın eşi Buse Cevatemre'den büyük başarı

Özgür Emre Yıldırım, eşi Buse Cevatemre ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Eşinin yurt dışında ödül alacağını söyleyen oyuncu, "Ona hazırlanıyoruz" dedi.

Buse Cevatemre, "Genç araştırmacılar ödülünü layık görüldüler. Özgür beni yalnız bırakmıyor" derken Yıldırım, "Eşim kanser araştırmacısı... Gururdan ölüyorum. Buse kariyerinde başarılı... Üç senedir almadığı ödül kalmadı. Her defasında heyecanlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cevatemre, "Kansere çare bulunacak mı?" sorusuna, "İddialı olmamak lazım ama eskisine kıyasla artık kişiye özgü tedavi dönemine geçtik. Bütün hastalara aynı ilacı kullanma durumu yok kanser tedavisinde..." yanıtını verdi.

Proje için Yıldırım, "Görüşmelerim var. Hem dijital hem sinema filmi olacak gibi görünüyor. Alper Kul ve Algı Eke ile oynadığımız gerilim filminde oynadık. Sumru Yavrucuk ile kısa film çektik" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.