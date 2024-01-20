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Özgür Alter: Türkiye'nin Dubaisi Adana’dır

Arabesk müziğinin başarılı sanatçılarından Özgür Alter, önceki akşam Adana'nın gözde mekanlarından Zilly’de sahne aldı.

Özgür Alter: Türkiye'nin Dubaisi Adana’dır

Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine özel bir repertuar hazırlayan Özgür Alter, “Sürekli şarkılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Günümüz müziğinde sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Hızlı tüketen bir toplum olduk” dedi. 

Adana'nın sıcağına da değinen Alter, “Bütün ülkeyi soğuklar sardı Adana hala çok sıcak Türkiye'nin Dubaisi Adana olması lazım” sözleriyle müzikseverleri kahkahaya boğdu. Konser öncesinde mekanın sahibi Fahrettin Acar ve müzik koordinatörü Furkan Altunhan ile hatıra fotoğrafı çeken Özgür Alter, başarılarından dolayı ve sanatçılara verdiği destekten dolayı Fahrettin Acar’a teşekkür etti.

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