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Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Snob Magazin'in haberine göre; Özgü Namal, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

'Kızıl Goncalar' dizisinde yer alan oyuncu, "Sezon harikaydı. Bomba gibi sezonla geri dönüyoruz.

 Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Senaryo geldi, provalara başladık. Her şey yolunda... Sevenlerimiz bekliyor, bomba gibi dönüyoruz" dedi.

 Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Reklam filminde süper kahraman olan Namal, "Harika bir kampanya yaptık.

 Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Yakında ekranda olacak" diye konuştu.

 Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Oyuncu, "Uzun bir aradan sonra hızlı bir giriş yaptınız.

 Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu

Setleri özlemiş misiniz?" sorusuna, "Hızlı giriş yaptım.

 Özgü Namal’ın mütevazılığı! Uzun bir aradan sonra ilk kez konuştu


Setleri özlemişim. Çalışmak her zaman güzeldir" yanıtını verdi.

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